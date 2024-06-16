مصطفى السويسي: حركة تمرد أرادت استرجاع فكرة المقاومة الشعبية

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس: «كنا نعرف جيدًا أهداف حركة تمرد، بالرغم من أن كل محافظة كان لها استراتيجية خاصة بها، إلا أن الإنتاج النهائي كان واحدا وغير مختلف».

رمز المقاومة الشعبية في السويس كان مسجد الشهداء

وأضاف «السويسي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن أعضاء حركة تمرد أرادوا استرجاع فكرة المقاومة الشعبية، ورمز المقاومة الشعبية في السويس كان مسجد الشهداء، حيث كانت التجمعات دائمًا في ساحة الأربعين بالسويس، وبالتالي حرصنا على أن تنطلق «تمرد» من مسجد الشهداء بالسويس.

وتابع: «السويس مدينة ثورية، وكنا نعلم جيدًا أن هذا اليوم سيكون ثوريا، وبالفعل هذا ما حدث وما تحقق».

عقول الشعب السويسي ثورية

واستطرد: «عقول الشعب السويسي ثورية وتحب ولا تقبل الخضوع لأي قيادة غير عادلة، والأوضاع السياسية في هذا التوقيت كانت تشجع أي مواطن في كل المحافظات على المشاركة في تمرد».