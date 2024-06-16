هل تعمل محطات الوقود في عيد الأضحى؟.. مصدر بـ«البترول» يوضح

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن محطات تموين السيارات بالبنزين وجميع خدمات وزارة البترول ومستودعات أنابيب البوتاجاز تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لتوفير المنتجات للمواطنين خلال هذه الفترة.

المحطات تعمل 24 ساعة

وأشار المصدر إلى أن هذا يأتي لتوفير جميع الخدمات للمواطنين وعدم تعطل حركة السير والعمل، حيث تكون محطات الوقود ومستودعات الأنابيب في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة، وبشكل طبيعي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وأن إجازات الأعياد لا تؤثر على طبيعة العمل داخل محطات الوقود، خاصة وأنها تقدم خدمات لجميع المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها سواء في السفر أو المنازل لتحقيق الطلبات، كما يتم تزويد المحطات بكميات من البنزين والسولار بشكل دوري لسد احتياجات المواطنين.

توافر أنابيب البوتاجاز خلال العيد

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول، أن محطات تموين السيارات بالبنزين والغاز الطبيعي، ومستودعات أنابيب البوتاجاز تعمل بشكل طبيعي خلال فترة الأعياد، باعتبارها منشآت حيوية وضرورية مثلها مثل باقي القطاعات كالمستشفيات وأقسام لشرطة والطوارئ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها خلال فترة الإجازات.

وأكد أن جميع المحطات تعمل بشكل مستمر على مدار الـ 24 ساعة خلال فترات عيد الأضحى.