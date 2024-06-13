«البترول»: لا فصل للغاز الطبيعي طوال إجازة عيد الأضحى حال انتهاء رصيد شحن العداد

أعلنت شركة بتروتريد أن العمل بقسم استقبال خدمة العملاء بكل المقرات سيكون بحد أدنى ثلاث ساعات عمل، بدءا من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وفيما يخص نقاط الشحن الخارجية، أشارت الشركة إلى أنها ستعمل خلال إجازة العيد، يومي الاثنين والخميس، بحد أدنى 3 ساعات عمل، من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، لاستقبال عملاء عداد الغاز مسبق الدفع، وتقديم خدمة شحن الكارت.

فتح المنافذ الداخلية والخارجية للشحن

وأشارت الشركة إلى أنه لن يجرى فصل الغاز الطبيعي حال نفاذ الرصيد طوال فترة إجازة عيد الأضحى، كما يجرى فتح المنافذ الداخلية والخارجية للشحن طوال إجازة العيد في القاهرة الكبرى، ويستطيع عُملاء الشحن من خلال فروع الشركة المنتشرة في مناطق القاهرة الكبرى طيلة الفترة السابق ذكرها من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

أماكن نقاط الشحن الخارجية

بالإضافة إلى نقاط الشحن الخارجية التي ستعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا في الأماكن التالية:

(نادي شبين القناطر – كفر نصفا – الأحرار – البقاشين – الدير – بلتان – جمجرة – كفر شبين.- مجول – أسنيت – باص بتروسبورت – مكتب مدينتي – مكتب التجمع الثالث)

أما عن مناطق الدلتا، سيجرى العمل بكل مقرات الشركة بمحافظات الدلتا، عدا منطقة مرسى مطروح بحد أدنى 3 ساعات عمل، بدءا من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا

أما فيما يخص نقاط الشحن الخارجية فسيتم العمل بها خلال إجازة العيد يومي الاثنين والخميس بحد أدنى ثلاث ساعات عمل، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

ويستطيع عملاء عداد الغاز مُسبق الدفع الشحن بمحافظات صعيد مصر من خلال نقاط الشحن التالية: (إدفو / جهينة والطليحات / الوقف / إسنا / جرجا والمحاسبة/ دشنا ) وتعمل خلال الفترة من الثلاثاء 18 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو في أوقات العمل الرسمية.