وزير البترول يتابع تطوير منصة رقمية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطوّر تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إذ تعتبر المنصة جزءا من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداة لتحسين أداء قطاع التعدين المصري، إذ سيتوافر عليها المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين.

دعم الاستثمار

وأكّد الملا أنَّ الوزارة تدعم بقوة تشغيل المنصة وذلك لتسهيل الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للبدء والإسراع في عمليات البحث والاستكشاف ودعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما يملكه من إمكانيات تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة الثروة المعدنية وقعت تحالفًا مع كبري الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الرقمية على مستوى العالم.