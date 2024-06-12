ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول عالميا مع توقع زيادة الطلب بسبب السياحة

حققت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ارتفاعات كبيرة، وهو ما جاء نتيجة التوقعات المتفائلة بشأن زيادة الطلب العالمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأوبك، مدعومة ببيانات صناعية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

توقعات إدارة معلومات الطاقة

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعات نمو الطلب العالمي على البترول في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا من تقدير سابق قدره 900 ألف برميل يوميا، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط، مستشهدة بزيادة السفر والسياحة في النصف الثاني من 2024، وفق موقع «إنفيستينج».

وتراجعت أسعار البترول العالمية أكثر من 2% الأسبوع الماضي بعد أن قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيتخلصون تدريجيا من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر، ولكنه عاود للارتفاع مع إبقاء أوبك على توقعاتها بشأن زيادة الطلب، مضيفين أن الطلب على النفط من المرجح أن يكون مدفوعا بالصين والاقتصادات الناشئة الأخرى.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

أسعار البترول الآن

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 82.42 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو 0.8%، إلى 78.52 دولار.