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محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

كتب:

اسلام فهمي
11:49 م | الجمعة 14 يونيو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا باليمن والخير والبركات.

قال محافظ المنيا: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

وتابع: إنني إذ أنتهز هذه المناسبة لاعبر عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة وعطاؤكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

محافظ المنيا يهنئ أهالي المحافظة

ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

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