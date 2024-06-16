فريق «فلسطين التشيلي» يحل ضيفا على سنتياجو سيتي بكأس البلاد

يحل فريق فلسطين التشيلي «بالستينو»، ضيفًا على نظيره سنتياجو سيتي بملعب «سان خواكين»، ضمن مباريات دور الـ16 للمنطقة الوسطى الشمالية لبطولة الكأس، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق «بالستينو» التشيلي، الذي تأسس على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في عام 1920، مباراة الكأس، بتعادل سلبي مع نظيره كوكيمبو أونيدو، على ملعب «فرانسيسكو سانشيز روموروسو»، بالجولة 12 لبطولة دوري «بريميرا»، ليحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن يونيفرسيداد دي تشيلي متصدر البطولة بـ32 نقطة.

فوز سنتياجو سيتي على نظيره شيمبارونجو

وفي المقابل، يخوض سنتياجو سيتي، أحد أندية القسم الثالث، مباراة «بالستينو»، بالفوز على نظيره شيمبارونجو، بهدف دون رد على ملعب «برناردو أوهيجينز»، بالجولة الثامنة من بطولة «ترسيرا أيه»، ليحتل المركز الثالث بـ15 نقطة.