«بالستينو» فريق المهاجرين الفلسطينيين بالمجموعة الخامسة في ليبرتادوريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، المسابقة الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية، التي أقيمت فجر اليوم، في مدينة لوكي البارجويانية، عن وقوع فريق «بالستينو» التشيلي، الذي تأسس على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين عام 1920 بالمجموعة الخامسة.

وضمت المجموعة الخامسة إلى جانب فريق «بالستينو» التشيلي أو ما يطلق عليه البعض اسم فريق المهاجرين الفلسطينيين، كل من فلامنجو البرازيلي وبوليفار البوليفي وميلوناريوس الكولومبي.

وحصل فلامنجو البرازيلي على 3 ألقاب في بطولة كوبا ليبرتادوريس خلال 20 مشاركة في المسابقة، وجاء التتويج في أعوام 1981، 2019، و2022، فيما كان جابرييل باربوسا «جابي جول»، الهداف التاريخي للفريق في البطولة برصيد 30 هدفا.

وقوع فلومينينيسي بالمجموعة الأولى

وشهدت قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، وقوع فلومينينيسي حامل لقب نسخة العام الماضي 2023، بالمجموعة الأولى إلى جانب كل من سيرو بورتينيو البارجوياني، كولو كولو التشيلي وأليانز ليما البيروفي.