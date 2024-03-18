بالستينو يقع في فخ التعادل مع يونيون لا كاليرا بالدوري التشيلي

تعادل فريق ديبورتيفو بالستينو، أو فريق المهاجرين الفلسطينيين، مع نظيره يونيون لا كاليرا، سلبيا، فجر اليوم، على ملعب كيستيرنا، في الأسبوع الخامس من الدوري التشيلي لكرة القدم.

«الفار» يلغي ضربة جزاء لصالح بالستينو

وشهدت الدقيقة 45 من الشوط الأول، احتساب ركلة جزاء لصالح ديبورتيفو بالستينو، الفريق الذي أسسته مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في عام 1920، على إثر لمس لوتشيانو لويد، لاعب يونيون، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وبعد لجوء حكم اللقاء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ألغيت ضربة الجزاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بالستينو إلى النقطة 7 في المركز الخامس، من خوض 4 لقاءات؛ إذ حقق الانتصار في مباراتين اثنين، وتعادل خلال لقاء، وتعرض لهزيمة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 6 أهداف، ومنيت شباكه بهدفين.

في المقابل، ارتفع رصيد يونيون لا كاليرا، إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الـ12 بالدوري التشيلي لكرة القدم، من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل مثلها، والهزيمة في مناسبتين.

وفي الجولة السادسة، يحل بالستينو، ضيفا على كوبريسال، على ملعب آيل كوبر دي سلفادور، فيما يلتقي يونيون، بنظيره كوبيابو على ملعب لويس فالنزويلا هيرموسيلا.