ما سر تحول الرقم 1 إلى خريطة فلسطين على قمصان «بالستينو» التشيلي؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة بها خريطة فلسطين بدلًا من الرقم واحد، للاعبي فريق نادي بالستينو التشيلي، وسط حالة من الفرحة والفخر بهذا العمل، ظنًا منهم بأن النادي غير الرقم بعد العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

نادي بالستينو التشيلي

ونستعرض في التقرير التالي، حقيقة الصور، فضلًا عن أبرز المعلومات التي وردت عن النادي وفق صفحته الرسمية على موقع «إكس».

منذ ما يقرب من 10 سنوات، لأول مرة غير النادي التشيلي «بالستينو» الرقم واحد على قميصه إلى خريطة فلسطين، وليس بعد الأحداث الجارية في غزة مثل ما تداوله البعض، خاصة أن هذا النادي من أسسه رجال فلسطينيون.

معلومات عن نادي بالستينو

- هو نادي ديبورتيفو بالستينو، النادي الرياضي الفلسطيني.

- نادي تشيلي محترف يقع مقره في سانتياغو، تشيلي.

- تم تأسيسه في عام 1920 من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيي.

- اسم النادي يعكس أصل الجالية الفلسطينية بتشيلي «فلسطينو».

- يحمل قميصه ألوان العلم الفلسطيني «الأحمر، الأبيض، الأخضر، الأسود».

- بعد حوالي 30 عاما من تأسيسه دخل الفريق في منافسة دوري الدرجة الثانية ليفوز بها، ومن ثم يضمن صعوده للدرجة الممتازة.

- من بعد تأسيسه كان النادي حريص على دعم القضية الفلسطينية.

- توج بأول لقب في تاريخه عام 1955، بإحرازه لقب كأس البلاد.

وبعد الأحداث الجارية في فلسطين، حرص النادي التشيلي على دعم القضية الفلسطينية، بالدعوة عن مسيرة «نحن ندعو المشجعين والمتعاطفين، للانضمام إلى المسيرة العائلية من أجل فلسطين»، كما حرص على تكريم الصحفي وائل الدحدوح.