خبير عقاري: خصومات تصل إلى 10% على الوحدات المصيفية قريبا

توقع عبدالرحمن خليل، خبير ومطور عقاري، أن تقدم شركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، عروضًا وخصومات على الوحدات المصيفية المميزة تصل إلى 10%، لكسب أكبر عدد من العملاء.

رواج سوق العقارات الساحلية

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن موسم العقارات الساحلية سواء كان الساحل الشمالي، أو العين السخنة، أو البحر الأحمر بامتداده، أو العلمين الجديدة، يشهد حالة من الرواج والمنافسة في الأسعار، ولا سيما بعد صفقة رأس الحكمة، والتي أولت المناطق الساحلية اهتماما كبيرا من المستثمرين بوجه عام.

وأضاف أن الطفرة الاستثمارية في منطقة العلمين الجديدة، جعلت من الساحل الشمالي مكانا صالحا للإقامة طوال العام، وليس خلال فترة فصل الصيف فقط، ما زاد من إقبال المواطنين على منطقة الساحل الشمالي بوجه عام، فضلا عن إقبال المستثمرين الأجانب.

طرح مشروعات سياحية جديدة

وأشار إلى أنه من المتوقع أن طرح العديد من المشروعات، وكذلك استكمال افتتاح مشروعات سياحية قائمة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في وجود منافسة بين المستثمرين والمطوريين العقاريين في تقديم أفضل العروض للمستفيدين من تلك الوحدات.