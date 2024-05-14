رئيس جهاز «العلمين الجديدة»: المشروعات الكبرى جعلت المدينة قبلة للاستثمار

استعرض المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية، والجداول الزمنية لانتهاء الوحدات السكنية في عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها، مشيرًا إلى بدء تسليم الفيلات في مشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين» لحاجزيها.

وأكد أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تُعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة.

وتضم مدينة العلمين الجديدة مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، كما تضم مختلف أنماط المشروعات مثل: أبراج المنطقة الشاطئية، والحى اللاتيني، ومشروع سكن مصر، والإسكان المتميز، وغيرها من المشروعات السكنية، هذا بالإضافة إلى المدينة التراثية التي تضم مشروعات متنوعة للترفيه عن رواد المدينة على مدار العام.

العلمين الجديدة ستصبح مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية

وقال إبراهيم: لدينا مشروع أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة «cscsc» الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 4 أبراج في مشروع الداون تاون، والذي يضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف متر مربع، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع.

مدينة العلمين الجديدة صالحة للحياة على مدار السنة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن جاري تنفيذ بحيرات العلمين «كريستال لاجون» في منطقة الداون تاون، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المدينة تضم منطقة شاطئية تشمل 15 برجًا يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب واجهاتها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدأ العمل في التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها.

كما تضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا ضخمًا وعددًا من المحال التجارية، تم تشغيلها من العام الماضي.

وقال المهندس إبراهيم: «مسئولو الجهاز بالمدينة يتابعون عن كثب تنفيذ أبراج المنطقة الشاطئية، ونتابع سير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، ونشدد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات المحيطة بأبراج المنطقة الشاطئية».

وحول موقف تنفيذ الأعمال في الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين» بمدينة العلمين الجديدة، قال رئيس الجهاز: «المشروع يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم عددًا من الفيلات والشاليهات والعمارات، ونؤكد التزامنا بأعلى جودة في تنفيذ مختلف مكونات المشروع».

وأضاف إبراهيم: «بدأ جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة بالفعل تسليم وحدات الإسكان في المنطقة الجنوبية، على أن يستمر ذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي لحاجزيها في المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، والمخصصة للمواطنين بنظام الحجز الإلكتروني أون لاين خلال العام الماضي».

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تضم مشروعات سكنية أخرى، مثل سكن لكل المصريين ووحدات الحي اللاتيني وغيرها، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى، التي تسهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.

وكشف المهندس إبراهيم أن جميع العاملين في الجهاز يسابقون الزمن للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التنموية في المدينة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين من رواد وسكان المدينة، خاصة بالتزامن مع قرب حلول فصل الربيع وعيد الفطر الأضحى المبارك.