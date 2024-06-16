وزير الري: متابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الري متابعة مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد، مشيرة إلى تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.

رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وذكر وزير الري الدكتور هاني سويلم، في بيان منذ قليل، أن العاملين بالوزارة متواجدون في مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأي أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مصدر وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

عودة التيار لمحولات الكهرباء المغذية لمحطات رفع البستان

وأضاف بيان وزارة الري، أنه مع موجة الحرارة الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا، فقد حدث يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 توقف بمحولات الكهرباء المغذية لمحطات رفع البستان بمحافظة البحيرة ، حيث قامت أجهزة الوزارة على الفور بالتنسيق مع شركه الكهرباء لربط المحطة على محولات طلمبات النصر لحين إصلاح المحولات، وفي ذات التوقيت قامت أجهزة توزيع المياه بالوزارة بعمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوباريه خلال فتره نقل الأحمال وتم عوده العمل بمحطات رفع البستان.