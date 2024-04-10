«الري» ترفع درجة الاستعداد في أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور في الترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

ووجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة العيد، وتفعيل غرف الطوارئ في المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الإدارات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.

تنفيذ مناوبات الري

وصرح الدكتور سويلم، بأنّ العاملين في الوزارة موجودين في مواقعهم بنظام النوبتجيات لضمان وصول المياه لجميع المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأي أعطال، والتنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.