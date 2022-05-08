الري ترفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة.

وزير الري يوجه بإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة

ووجه عبد العاطي بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة بهدف توفير الإحتياجات المائية ، وإنعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.

واستعرض وزير الرى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي إزدحامات فى المجاري المائية ، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وزير الري يؤكد على أن تكون لجنة إيراد نهر النيل في حالة إنعقاد مستمر

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون لجنة إيراد نهر النيل في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.