وزير التنمية المحلية يشدد على توافر جميع السلع الرئيسية في الأسواق خلال إجازة العيد

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات، بسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة، والعمل علي توفير كل سبل الراحة والسلامة للمواطنين، خلال إجازة عيد الأضحى.

وشدد على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية، ليتمكن الم المواطنين للاستمتاع بأجواء احتفالات العيد .

المتابعة الميدانية على مدار الساعة

وطالب بضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية بالمحافظات، خاصة القطاعات الخدمية، ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءةـ على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى، لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

التأكد من توافر جميع السلع

وأكد أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد، لتلبية احتياجاتهم والتأكيد من صلاحياتها، والإشراف على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.

وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للقيام بتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات.