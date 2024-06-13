أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية.. تبدأ من 250 جنيها في منافذ السلع المخفضة

تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يوافق الأحد المقبل تتجه أنظار المواطنين إلى معرفة أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية في منافذ السلع المخفضة المختلفة إذ يزيد الإقبال على شراء اللحوم الذي تتوافر في الأسواق والجزارة المختلفة ومعارض السلع الغذائية المخفضة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان.

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية في محلات الجزارة ومنافذ السلع المخفضة التي تقدمها بتخفيضات كبيرة، وتشهد إقبالا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية

أوضح الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن شعبة الجزارين بالغرفة رصدت أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية في الأسواق ومحلات الجزارة كالتالي:

- كيلو اللحم الكندوز 370 جنيهًا

- كيلو اللحم الكندوز الصغير عند 360 جنيهًا

- كيلو اللحم الكندوز الكبير 300 جنيه

- كيلو اللحم البتلو 400 جنيه

- كيلو اللحم البتلو بعظم 360 جنيهًا

- كيلو اللحم الضأن 400 جنيه

- كيلو اللحم الضأن بعظم 380 جنيهًا

- كيلو كباب الحلة 320 - 340 جنيهًا

- كيلو الكبدة الكندوز بين 340 و380 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية بالمنافذ المخفضة

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، أنه وجّه بمتابعة أسعار اللحوم اليوم بمحافظة القليوبية في منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان تزامنا مع عيد الأضحى، حيث تبدأ أسعار الكيلو من 250 جنيها في منافذ السلع المخفضة إلى 305 جنيهات، مشيرا إلى أن المنافذ تنتشر بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بعروض مخفضة وتخفيضات تصل إلى 25% للزيت والسمن والسكر والأرز واللحوم والدواجن في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين في توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.