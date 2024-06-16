معلومات الوزراء: «آبل» تتوقع استقرار مبيعات خدماتها بعد ارتفاع أسهمها

توقعت شركة «آبل» انخفاض نمو المبيعات الإجمالية، رغم استقرار مبيعات الخدمات، في الربع الحالي من العام، وفقا لما أوضحه تقرير صادر عن معلومات الوزراء بعنوان «مقتطفات تنموية».

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام المالي 2024، ما دفع سعر سهمها إلى الارتفاع بأكثر من 6% في ساعات التداول الممتدة إلى ما يقرب من 184 دولارا،

زيادة ارتفاع أسهم عملاق التكنولوجيا

وأوضح تقرير معلومات الوزراء، أن صانع «آيفون» أعلن أيضًا عن أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 110 مليارات دولار، ما أدى إلى زيادة ارتفاع أسهم عملاق التكنولوجيا.

شركة «آبل» أعلنت عن صافي دخل قدره 23.64 مليار دولار

ولفت التقرير إلى أن شركة «آبل» أعلنت عن صافي دخل قدره 23.64 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2% عن العام الماضي، وفي الوقت نفسه، بلغت ربحية السهم 1.53 دولار أمريكي على صافي مبيعات بلغت 90.75 مليار دولار أمريكي، متجاوزة 1.50 دولار أمريكي، و90.01 دولار أمريكي على التوالي، أما القطاع الأسرع نموا، وهو إيرادات الخدمات، فقد وصل إلى 23.9 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بشكل كبير المبلغ المقدر بـ 23.27 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تعود المبيعات الإجمالية إلى نمو منخفض مكون من رقم واحد، مع احتفاظ مبيعات خدماتها بوتيرة مستقرة للنمو المكون من رقمين في الربع الحالي.

انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 4%

ومع ذلك، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة %4% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى انخفاض مبيعات «آيفون» بنسبة 10% على أساس سنوي، وكان لانخفاض المبيعات في الصين بنسبة 13% تأثير كبير في إيرادات منتجاتها، ورغم ذلك، يشير الرئيس التنفيذي "تيم كوك" إلى انتعاش محتمل في مبيعات البر الرئيس للصين خلال الربع الحالي، بعد زيارته للبلاد في شهر مارس.

تجاوزت شركة «آبل» توقعات السوق في مبيعات أجهزة ماك (Mac)

وفي المنتجات الأخرى، تجاوزت شركة «آبل» توقعات السوق في مبيعات أجهزة ماك (Mac) بإيرادات بلغت 7.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %4% عن العام الماضي، مقارنة بـ 6.86 مليارات دولار المقدرة. ومع ذلك، تم تسجيل إيرادات "آيباد" (iPad) عند 5.6 مليارات دولار، وهو أقل من المتوقع 5.9 مليارات دولار بانخفاض 17% عن الربع نفسه من عام 2023 من الاتجاهات الملحوظة الاعتماد المتناقص على مبيعات «آيفون» ضمن نموذج أعمال «آبل»؛ حيث تمثل إيراداته الآن %50% فقط من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 58% في الربع الأخير من عام 2023 على العكس من ذلك، اكتسبت مبيعات الخدمات مكانة بارزة، حيث شكلت 25% من صافي المبيعات، ارتفاعًا من %20 في الفترة نفسها.