إيرادات Inside Out 2 ترتفع إلى 133 مليون دولار في دور العرض

نجاح ضحم حققه فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 في شباك التذاكر الأمريكي في يوم عرضه الأول بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصدر المركز الأول محققًا إيرادات بلغت 62 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع في نهاية عطلة الأسبوع الافتتاحية لتتراوح ما بين 140 إلى 150 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات خارجية بلغت 71 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مستوى العالم لـ133.1 مليون دولار، في الوقت الذي وصلت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، ليعتبر ذلك رقمًا قياسيًا لإيرادات الأفلام في 2024 حتى الآن.

تفاصيل فيلم Inside Out 2

ويعتبر الفيلم جزءًا جديدًا من Inside Out الذي تم إصداره عام 2015، وحصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، وأخرج الجزء الجديد كيلسي مان في أول فيلم روائي طويل له، ويضم أداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، وفيليس سميث، ولويس بلاك، وديان لين، وكايل ماكلاشلان.