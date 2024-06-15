رقم قياسي لفيلم Inside Out 2 في أول يوم عرض.. الثاني تاريخيا

بداية قوية حققها فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 في شباك التذاكر بأول أيامه في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت إيرادات الفيلم إلى 60 مليون دولار، ليكون بذلك ثاني أعلى افتتاحية إيرادات لفيلم رسوم متحركة بعد فيلم Incredibles 2 الذي حقق 71 مليون دولار في أول أيام طرحه عام 2018، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وتشير المؤشرات الأولية لشباك التذاكر الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات Inside Out 2 في عطلة نهاية الأسبوع بين 130 إلى 140 مليون دولار، وهو ما يعتبر رقما قياسيا ليكون وقتها أول فيلم في عام 2024 يتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

البرومو الدعائي لفيلم Inside Out 2

تفاصيل فيلم Inside Out 2

جاء عرض فيلم Inside Out 2 في دور العرض بعد 9 سنوات من تقديم الجزء الأول الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة في عام 2016، ويعود الجزء الجديد مع أداء الصوتي لأبطال الجزء الأول إيمي بوهلر، وفيليس سميث، ولويس بلاك، وديان لين، وكايل ماكلاشلان، بينما تولى كيلسي مان إخراج الفيلم.