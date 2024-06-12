النسخة المدبلجة من «Inside Out 2» تنضم إلى قائمة أفلام العيد 2024

يبدأ طرح فيلم الرسوم المتحركة «Inside Out 2» بالسينمات يوم 13 يونيو الجاري، بجانب مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية المعروضة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

فيلم «Inside Out 2» مناسب للأطفال والمشاهدة العائلية

ويعتبر فيلم «Inside Out 2» مناسبا للأطفال والمشاهدة العائلية خلال موسم أفلام عيد الأضحى، خاصة أن الفيلم متاح بنسختين الأولى باللغة الإنجليزية والثانية مدبلج باللهجة المصرية بأداء صوتي للفنانة مريم الخشت، والفيلم هو جزء ثان من الفيلم الذي تم إصداره عام 2015، وحصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

تفاصيل فيلم «Inside Out 2»

وتتابع أحداث فيلم «Inside Out 2» الوضع داخل دماغ «رايلي» التي دخلت إلى مرحلة المراهقة وبدأت تختبر مشاعر جديدة في حياتها، فبجانب مشاعر الفرح، الحزن، الغضب، الخوف، تنضم مجموعة جديدة ما بين القلق والحسد والملل، والإحراج في محاولة للسيطرة على رأس «رايلي»، وهو من إخراج كيلسي مان في أول تجربة إخراجية له.

والنسخة الإنجليزية من الفيلم من أداء أصوات النجوم إيمي بوهلر، وفيليس سميث، ولويس بلاك، وديان لين، وكايل ماكلاشلان، وبلغت التكلفة الإنتاجية له ما بين 185 إلى 200 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».