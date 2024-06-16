«الكحك مظهر الاحتفال الوحيد».. عيد أضحى حزين وسط الأنقاض في غزة (صور)

أدى العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة صلاة العيد على ركام الأنقاض والمنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ وضع المئات مفارش وسجاجيد للصلاة عليها، بينما خلفهم وبجانبهم، مخلفات المباني والدمار الهائل، لذا جاء العيد ممزوجًا بالحزن لما شهده القطاع، والأمل في وقف إطلاق النار.

كما صلى النازحون داخل خيامهم وأمامها صلاة العيد، وسط فرحة منقوصة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، في انتظار فرحة الهدنة الإنسانية، والعودة إلى منازلهم، وأدى الفلسطينيون صلاة العيد أيضًا في المسجد العمري الكبير أقدم مساجد غزة، رغم تدميره من قبل جيش الاحتلال خلال الحرب.

«الكحك» مظهر الاحتفال الوحيد

وتمثلت أحد أبرز مظاهر العيد بقطاع غزة في الكحك، فداخل مخيمات النازحين، قاموا بإعداده الكحك وكان العيد بدون لحوم، إذ قالت إحدى السيدات: «كل عام الأطفال بيروحوا مع أهاليهم على مزارع العجول والأغنام، لكن هذه السنة لا في مفيش أضاحي والأسعار غالية جدا وغير متوفرة».

وتغيب الأضاحي واللحوم هذا العام عن سكان قطاع غزة: «تعودتنا على عمل الكحك وهي الفرصة الوحيدة اللي أمامنا، مفيش غيره، وكانت رحلة الحصول على الدقيق والأدوات اللازمة لإعداد الكحك صعبة، حتى الشوكولاتة مش موجودة في السوق».

ومن مظاهر العيد في السنوات السابقة بغزة، السعادة والفرحة في شوارع القطاع والأضحية والملابس وتزيين المنازل، لكن في عيد الأضحى هذا العام، اختفت بالكامل بسبب العدوان الإسرائيلي.