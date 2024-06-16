إسماعيل هنية: الحرب على الجبهة اللبنانية مرهون بوقف النار في غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن عملية طوفان الأقصى معركة تاريخية، لها من الدلائل والنتائج ما لا يمكن الإحاطة به، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم الوحشية التي مارسها الجيش الإسرائيلي في غزة، وفقا لخطاب له، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية».

الشعب لا يزال صامدا

وأضاف أنه «رغم كل محاولات قوات الاحتلال بتدمير قدرات المقاومة، إلا أن العمليات لا تزال متواصلة بكل قوة، وإسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافه»، مؤكدًا أن شعبنا يعاني من الحصار في غزة والضفة ولا يزال صامدًا.

واستكمل «أقول لأهلنا في غزة أن الله لن يضيع جهدكم وصبركم وأن النصر آت لا محال، سنبقى ثابتين على مواقفنا في الحفاظ على حقوق شعبنا، نحن على موعد مع النصر والحرية لأسرانا قريبًا».

وأشار إلى تطور الصراع على الجبهة بين لبنان وإسرائيل، قائلًا إن الحرب هناك وباقي الجبهات مرهونة بوقف الحرب على غزة، مؤكدًا أن الحل يتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى وقف نار ملزم، ونحن جاهزون لتنفيذ بنود مبادرة الهدنة.

وأكد هنية أننا تمسكنا بدور الوسطاء وأهمية الدور الذي يقومون به وإعطاء مدة كافية لإنجاز مهمتهم، زاعمًا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا.

وأوضح أن «المجاعة التي تحصد الأطفال والأبرياء في القطاع تقع مسؤوليتها على المجتمع الدولي الذي يجب أن يفرض على الاحتلال فتح المعابر».