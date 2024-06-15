ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية.. تعرف عليها 

تشهد ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية بمختلف محافظتها تجهيزات خاصة، استعدادًا لاستقبال آلاف المصلين في صلاة عيد الأضحى التي ستقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، وجهزت وزارة الشؤون الإسلامية وطورت عددا كبيرا من الساحات والمصليات المفتوحة والمغلقة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والأمنية المعتمدة.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية التي جهزتها المملكة العربية السعودية، وتم تجهيزها لتوفير الخدمات اللازمة للمصلين.

ساحات صلاة عيد الأضحى في السعودية

وبحسبما أعلنت عنه وزارة الشؤون الإسلامية فتكون أهم ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية وأكثر سعة كالتالي:

مكة المكرمة

المسجد الحرام: أكبر وأقدس المساجد في العالم الإسلامي، ويشهد تجمعًا هائلًا خلال صلاة العيد.

مسجد التنعيم: من المساجد الكبيرة في مكة ويستخدم أيضًا كساحة للصلاة خلال المناسبات.

مسجد الجعرانة: من المواقع المعروفة في مكة ويشهد حضورًا كبيرًا خلال صلاة العيد.

المدينة المنورة

المسجد النبوي: من أكبر المساجد في العالم الإسلامي ويشهد تجمعًا ضخمًا خلال صلاة العيد.

جامع قباء: من المساجد التاريخية الكبيرة في المدينة ويستوعب عدد كبير من المصلين.

ساحة مصلى العيد في حي قربان:* مخصصة لصلاة العيد وتستقبل عددًا كبيرًا من المصلين.

الرياض

- جامع الإمام تركي بن عبدالله «الجامع الكبير»: يعد من أبرز المساجد في العاصمة الرياض ويشهد حضورًا كبيرًا خلال صلاة العيد.

- جامع الراجحي: من أكبر المساجد في الرياض، يحتوي على مساحات واسعة تستوعب عدد كبير من المصلين.

ساحة مصلى العيد في حي الملز: مخصصة لصلاة العيد وتعتبر من الساحات الكبيرة التي تستقبل آلاف المصلين.

جدة

جامع الملك فهد: من أبرز المساجد في جدة ويتميز بمساحته الكبيرة ومرافقه المتطورة.

جامع خادم الحرمين الشريفين «جامع الأندلس»: من أكبر المساجد في جدة ويشهد تجمعات كبيرة خلال صلاة العيد.

ساحة مصلى العيد في حي الرحاب: تعد من الساحات الكبيرة التي تستقبل المصلين لأداء صلاة العيد.

الدمام

جامع الملك فهد: من أبرز المساجد في الدمام ويتميز بتجهيزاته الحديثة ومساحته الكبيرة.

جامع الأمير محمد بن فهد: من المساجد الضخمة في الدمام ويشهد حضورًا كبيرًا خلال صلاة العيد.

ساحة مصلى العيد في حي الفيصلية: مخصصة لصلاة العيد وتستوعب عدد كبير من المصلين.

الطائف

جامع عبدالله بن عباس: من أكبر المساجد في الطائف ويشهد تجمعًا كبيرًا خلال صلاة العيد.

جامع الملك فهد: من المساجد الكبيرة التي تستوعب عددًا كبيرًا من المصلين.

ساحة مصلى العيد في حي الشهداء: مخصصة لصلاة العيد وتستقبل عددًا كبيرًا من المصلين.