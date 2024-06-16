الاحتجاجات تحرق شوارع تل أبيب.. مطالبات باستقالة حكومة نتنياهو

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن متظاهرين من حركة «لوشمي كيبور» الاحتجاجية أغلقت عدة تقاطعات في نفس الوقت في أنحاء إسرائيل صباح اليوم، ورفعت لافتات تطالب بإجراء «الانتخابات الآن».

إغلاق الطرق في تل أبيب يشل حركة المرور

وتابعت الصحيفة، أنه جرى إغلاق العديد من الطرق ما أدى إلى شل حركة المرور وأبرزها الطرق السريعة حيث أشعل المتظاهرون النار على الطريق؛ وانتشر المتظاهرين المناهضين للحكومة يطالبون بإجراء انتخابات، وأشعل المتظاهرون النار على الطريق، كما تم إغلاق ممرات عدة بعدة المناطق في تل أبيب.

حان وقت النزول إلى الشوارع

في الوقت نفسه، عرقلت مئات الأمهات حركة «بي سي إم» في تظاهرة لحركة «أمهات في الجبهة» ضد قانون الإعفاء ولصالح قانون المساواة.

وقال مؤسس الحركة حشر سيدوف: «مع بداية الأسبوع، روج الائتلاف لقانون الإعفاء الذي أحدث شرخا عميقا في قلوب الأمهات والمحاربين». لقد حان الوقت للنزول إلى الشوارع والصراخ: كفى تمييزاً وتجنيداً للجميع الآن!».

وفي مستوطنة كريات شمونة، أغلق المتظاهرون المكاتب الحكومية، ودعوا إلى ثورة ضريبية. وقال المتظاهرون «هذا هو الكفاح من أجل إنقاذ البلاد وإعادة الولاية إلى الشعب».