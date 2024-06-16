3 أماكن لفحص المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى في الدقهلية
كتب:
آية حسنين
12:52 م | الأحد 16 يونيو 2024
فحوصات المقبلين على الزواج
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تحديد عدد من الأماكن داخل محافظة الدقهلية لفحص المقبلين على الزواج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأشار «مكين» إلى تحديد 3 أماكن لإجراء الكشوف اللازمة، وهي:
- مركز المنصورة، داخل وحدة طب الأسرة الدنابيق.
- مركز أجا داخل رعاية طفل أجا، ويتم عمل فحص واستخراج للشهادات.
- مركز نبروه، في مركز درين الصحي، حيث تُجرى الفحوصات ويتما استخراج الشهادات.
فحوصات المقبلين علي الزواج
وتتوافر عدد من الفحوصات التي يخضع لها المقبلون على الزواج ضمن المبادرة الصحية، وهي:
- فحص الأمراض غير السارية، ومن ضمنها أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم الأمراض السرطانية والضغوط النفسية، والسمنة.
- فحص الأمراض المعدية، ومن ضمنها فيروس فيروس الالتهاب الكبدي.
- فحص الأمراض المنتقلة بي الأزواج، ومنها فيروس نفس المناعة المكتسبة.
- فحص فضيلة الدم.
- فحص الأمراض الوراثية، مثل أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم.
- فحص الصحة الإنجابية.
وحددت وزارة الصحة رابطا من أجل معرفة أقرب أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، في مختلف المحافظات من خلال عمل الآتي:
- الدخول علي الرابط المحدد من هنا.
- اختيار اسم المحافظة.
- اختيار الإدارة الصحية.
- تظهر أقرب وحدة صحية يمكن عمل بها الفحوصات اللازمة.