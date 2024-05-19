ملك السعودية يجري فحوصات في جدة.. ما السبب؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعض الفحوصات الطبية، بقصر السلام بمدينة جدة الساحلية.

سبب دخول المستشفى

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، منذ قليل: «تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين اليوم فحصوات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الحصية وللاطمئنان على صحته».

إجراء فحوصات دورية

ويدخل خادم الحرمين المستشفى بشكل دوري من أجل إجراء فحوصات طبية مختلفة، وقد أناب عنه في القمة العربية الـ 33 في مدينة المنامة بالبحرين الخميس الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتمثيل السعودية في أول قمة عربية تجرى في دولة البحرين.