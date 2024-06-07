محافظ كفر الشيخ يتابع جهود فحوصات المحاصيل الصيفية وتوعية المزارعين

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الزراعة بالتعاون مع الإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، في أعمال فحوصات الزراعات الصيفية، من بينها «القطن، والأرز، والذرة»، بإلإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات والمدارس الحقلية للمزارعين، فضلًا عن متابعة أعمال الجمعيات الزراعية بمركز دسوق، وذلك بهدف تعزيز الوعي بين المزارعين بأحدث ممارسات الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

ندوات توعوية للمزارعين

وأكد المحافظ، أنّ الفحوصات والندوات والقوافل الزراعية، تسهم في مكافحة الآفات والأمراض قبل أنّ تصيب الزراعات، وتساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية، وزيادة إنتاجية محاصيلهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وتنمية القطاع الزراعي، وضمان أعلى إنتاجية للفدان.

تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بالفحص المستمر والعلاج الفوري عند ظهور أي إصابات بالزراعات، وتكثيف عمل الفرق الزراعية الإرشادية، وتوسيع نطاق الفحص، وذلك لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل، وزيادة الإنتاجية.