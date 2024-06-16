ضبط طالب زعم قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي
كتب:
محمد بركات
01:30 م | الأحد 16 يونيو 2024
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام طالب بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، في الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
واإعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، لتحقيق مكاسب مالية، واإتخاذ الإجراءات القانونية.