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ضبط قائد سيارة صدم سيدة وتسبب في إصابتها بكسر بالجمجمة

كتب:

محمد بركات
03:06 م | السبت 15 يونيو 2024
الداخلية

الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال سيدة مصابة بكسر في الجمجمة، مقيمة بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤالها قالت إنها حال عبورها الطريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، ما تسبب في إصابتها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث بخشية تعدي الأهالي عليه.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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