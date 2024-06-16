رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على طالب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة في الجيزة

كتب:

محمد بركات 
01:35 م | الأحد 16 يونيو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما جرى تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق «واتس آب»، يدعى خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

وبالفحص تنسيقا مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، والذي تبين أنه طالب، مُقيم بالجيزة، وكان بحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة، واعترف بإدارته للمجموعة المشار إليها.

 

اقرأ المزيد:

ضبط سائق في الجيزة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

ضبط قائد سيارة صدم سيدة وتسبب في إصابتها بكسر بالجمجمة

«هيئة الدواء»: ضبط أدوية مخدرة بـ1.5 مليون جنيه في مخزن غير مرخص بالقليوبية
بقلم محمد بركات 