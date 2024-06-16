القبض على طالب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة في الجيزة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما جرى تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق «واتس آب»، يدعى خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

وبالفحص تنسيقا مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، والذي تبين أنه طالب، مُقيم بالجيزة، وكان بحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة، واعترف بإدارته للمجموعة المشار إليها.