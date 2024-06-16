«الرياضة»: تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة شبابية منذ 2018

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عدة تقارير من جميع قطاعات الوزارة المعنية بالأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية، تضمنت تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة في جميع المجالات، في الفترة من عام 2018 وحتى الآن.

وأتاحت هذه البرامج والأنشطة مشاركة أكثر من 17 مليون فرصة مشاركة على مدار العام من النشء والشباب والفتيات وجميع أفراد الأسرة المصرية، والتي ارتكزت على الاستراتجية الوطنية للشباب والنشء.

توسيع قاعدة ممارسة الرياضة

وأكد أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وحصلت العديد من المبادرات التى نفذتها وزارة الشباب على الرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها: أولمبياد الطفل المصري، احتفالية قادرون باختلاف، إبداع للجامعات، مراكز الشباب، منحه ناصر للقيادة الدولية، تصدوا معنا، دوري مراكز الشباب، وذلك فضلاً عن المبادرات التى تحظى برعاية قرينة رئيس الجمهورية، منها: البرنامج القيادي لتمكين الفتاه ريحانة، وبداية حلم، واليوم العالمي للمرأة.

تمكين الشباب لسوق العمل

وأشار صبحي إلى المبادرات والأنشطة والمشروعات لدعم تمكين الشباب، وتسهم في تأهيله لسوق العمل من خلال برامج لتنمية وتطوير مهارتهم بالإضافة إلي تقديم المشورة المهنية.