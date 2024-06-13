خريطة قافلة «حياة كريمة» في محافظة البحر الأحمر اليوم.. كشف وعلاج بالمجان

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق التنمية في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وذلك من خلال تقديم كل أشكال الدعم المختلفة للأهالي في أصعدة شتى، كالصعيد التعليمي والتوعوي والسكني والصحي، إلى جانب توفير الخدمات المتنوعة وتطوير البنية التحتية والطرق للقرى وكذا جهودها المبذولة في ملف الإسكان.

وفي هذا الإطار، تطلق مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في محافظة البحر الأحمر من أجل تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني، وتتواجد القافلة تحديدا في قرية أم الحويطات في مدينة سفاجا، وتضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة، وذلك من أجل تقديم خدمة طبية شاملة مجانية للمواطن المصري الأكثر احتياجا في تلك القرية والقرى المجاولة.

تخصصات طبية مختلفة في القافلة

وتشمل القافلة عددا من التخصصات الطبية، أبرزها الأنف والأذن، والأطفال، والباطنة، والعظام، والنساء والولادة، والأسنان، وخدمات تنظيم الأسرة، والأشعة والتحاليل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الأكثر احتياجا.

وتضم القوافل الطبية التي تتواجد اليوم في القرية، صيدلية علاجية يتوافر بها أنواع العلاج المختلفة والتي يتم صرفها بالمجان للمواطنين الأكثر احتياجا.

وحرصا من مؤسسة حياة كريمة على صحة المواطنين، يتم نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج اللازم بالمجان.