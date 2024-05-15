وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب

طالب عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة التخطيط، بتعديل البند الرابع بالموازنة الخاص بدعم الأندية ومراكز الشباب.

مجلس النواب

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، خلال كلمته في الاجتماع، إن المبالغ المالية المدرجة بالبند الرابع بموازنة المديرية، المتعلقة بدعم الأندية ومراكز الشباب تصل إلى 3 ملايين و500 ألف، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ عام 2015، رغم زيادة عدد مراكز الشباب في المحافظة إلى 400 مركز، فضلا عن وجود 5 مراكز تنمية شبابية.

وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية

وكشف وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أن إجمالي الموازنة التي تقدم بها لوزارة التخطيط، بلغت 13 مليون جنيه، ووافقت على ٨ ملايين و500 ألف فقط.

وقال مصطفى عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، إن الوزارة ليس لديها مانع في توفير اعتمادات إضافية للموازنة المتعلقة بمديريات الشباب، مطالبا وكلاء وزارة الشباب، بتقديم طلبات بما يحتاجونه من دعم، لاستكمال المشروعات حال عدم توافر المبالغ المالية اللازمة.