«الشباب والرياضة»: سلوك صاحب واقعة صالة «حسن مصطفى» مخالف لتوجه وزارة التعليم

علق محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة تأجير صالة حسن مصطفى لـ«مدرس جيولوجيا»، قائلا إن الوزارة عرفت الواقعة من البداية مع تنفيذ الحدث نفسه، إذ أنها وصلت للدكتور أشرف صبحي، وجرى عقد لجنة من الشؤون القانونية والإدارية والمالية والمعنيين بهذا الأمر، وجرى إصدار قرار صباحا، بإحالة كل المسؤولين من مجلس الأمناء والمشرفين، للتحقيق ووقف المدير التنفيذي عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.

واقعة تأجير صالة حسن مصطفى

شدد «الشاذلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن القرار بشأن تأجير صالة حسن مصطفى لمدرس الجيولوجيا صاحب الفيديو المثير للجدل، سيصدر غدًا، موضحًا أن سلوك معلم الجيولوجيا صاحب واقعة صالة حسن حمدي، يخالف توجه وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن هذه الصالة صرح رياضي تجاوزت تكلفة إنشاءها 1.7 مليار جنيه، والغرض الأنشطة الرياضية الرسمية وغير الرسمية، وهي من أهم الصالات الموجودة حاليًا، وهناك لائحة مع فكرة الانطلاق الإدارة الاقتصادية بها ضوابط.

ولفت إلى ضرورة تحديد القيمة الاقتصادية وفقًا لعدد الساعات، وأيضًا سلامة الاستخدام لعدم وجود تلفيات، والمخالفة ألا يكون الأساس التعقادي مخالفة للضوابط والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة، منوهًا بأن هذا الموقف تعارض مع توجه وزارة التربية والتعليم.