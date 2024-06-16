هل يجوز الدعاء وأنت مستلق على الفراش؟.. هدي نبوي يضاعف أجر العبد

أكدت دار الإفتاء جواز الدعاء وأنت مستلق على فراشك، مستندة في ذلك إلى أحاديث نبوية شريفة تدل على فضل هذا النوع من الدعاء، إذ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان إذا أتى مضجعه قال «اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن متّ متّ على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول».

وروى مسلم عن أبي بكر الصديق أن النبي كان إذا اضطجع للنوم، قال «بسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكتني فأمسكني على خير، وإن أرسلتني فأرسلني على خير».

فضل الدعاء خلال الاستلقاء

وأوضحت دار الإفتاء أن الدعاء في هذه الوضعية له فضل عظيم، حيث يكون الإنسان في حالة من الخشوع والانكسار، ويكون قلبه حاضرًا مع الله تعالى، واستشهدت الدار بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ».

أفضل وقت للدعاء

وبينت الدار أنه لا يشترط للدعاء اتخاذ وضعية معينة، بل يجوز الدعاء في أي وضعية كان الإنسان عليها، سواء كان واقفًا أو جالسًا أو مستلقيًا، موضحة أن أفضل وقت للدعاء هو الثلث الأخير من الليل، إذ ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ويجيب دعاء عباده.

ونصحت الدار المسلمين بالإكثار من الدعاء في كل وقت وحين، وأن يدعوا بما يشاءون من خير الدنيا والآخرة، وأن يظنوا حسن الظن بالله تعالى، وأن يعلموا أن الله تعالى لا يرد دعاء عبده المؤمن إذا لم يكن معصية أو قطيعة رحم.