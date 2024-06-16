ما هي أيام النفر؟.. دار الإفتاء توضح علاقتها برمي الجمرات

اختص الله شهر ذي الحجة بأيام معدودات تؤدي فيها مناسك الحج، تبدأ في اليوم الثامن، وتختتم في الثالث عشر، ولكل منها أعمال وأسماء حملتها، وهي: «التروية وعرفة والنحر والقر والنفر»، ومع انتهاء أيام التروية وعرفة والنحر، يتساءل الناس ما هي أيام النفر في الحج؟

أيام النفر في الحج

وأيام النفر في الحج، طبقا لدار الإفتاء المصرية هي مواقيت زمنية للحج تبدأ في الثاني عشر من ذي الحجة، وتختتم في الثالث عشر.

وأيام النفر تلك هي أيام أكل وشرب وذكر لله للحجاج، وليست أيام صيام، ومن أعمالها، أنه يمكن للحاج أن يتعجل في حجة ويرمى الجمرات في منى ويتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وإتمام حجه، شريطة أن يكون الخروج من منى قبل غروب الشمس.

أما يوم النفر الثاني من أيام النفر في الحج، فهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يرمي فيه الحجاج غير المتعجلين الجمرات الثلاث «العقبة الصُّغرى، ثُمّ الوُسطى، ثُمّ الكُبرى»، ويرمي كُلّ جمرة بسبع حَصَيات، قبل الخروج من مشعر منى والتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

رمي الجمرات في أيام النفر

وفي فتواها رقم 2516، قالت دار الإفتاء، إن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، حيث أن كثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ أما في أيام التشريق: فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.