حكم رمي الجمرات بعد الفجر.. ماذا قالت دار الإفتاء عنه؟

حكم رمي الجمرات بعد الفجر، من الأسئلة الشائعة بين حجاج بيت الله الحرام أو المسلمين.. لا سيما أن رمي الجمرات واحد من الشعائر الأساسية في الحج، ويستهدف مقاومة الشيطان.

أكدت دار الإفتاء عبر صفحاتها عبرمنصة التواصل الاجتماعي، أنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل. فيما اختلف حكم رمي الجمرات بعد الفجر لدى الفقهاء فمنهم من قَيَّده بأنّه بعد الفجر؛ كبعض الحنفية، ومِنهم مَن جعله بعد طلوع الشمس؛ كما هو عند الحنابلة، أمّا الشافعية فإنّ المُصَحَّح عندهم أن أيام التشريق كلها كالوقت الواحد؛ فيجوز فيها التأخير.

وأشارت إلى أنّه يجوز رمي الجمرات والنفير بعد نصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق، وحددت دار الإفتاء احتساب مدة نصف الليل بالقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين، وإضافة الناتج لبداية وقت غروب الشمس، لا بقسمة ما بين وقتَيِ العشاء والفجر.

وأوضحت دار الإفتاء في إجاباتها على هذا السؤال بأن مجموع الجمرات في أيام التشريق سبعون ويتم احتسابها كالتالي: سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد.