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نتنياهو: نحن في ذروة حرب صعبة على عدة جبهات وأمامنا تحديات كثيرة

كتب:

محمد عزالدين
09:24 م | السبت 15 يونيو 2024
نتنياهو

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «نحن في ذروة حرب صعبة على عدة جبهات بما فيها المحافل الدولية وأمامنا تحديات كثيرة»، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف نتنياهو: «عدونا ليس لديه نية التوقف، بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا، لذلك لا بديل عن النصر».

وتابع نتنياهو: «نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا، ونحارب من أجل استعادة المحتجزين».

وواصل نتنياهو: «دفعنا ثمنا يفطر القلب في حربنا للدفاع عن الوطن».

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بقلم محمد عزالدين