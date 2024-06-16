تفاصيل طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى.. أمطار رعدية على بعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد منذ دقائق تفاصيل حالة الطقس في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت «الأرصاد الجوية» أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، ويكون حار على السواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ويكون مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 17 يونيو

وتأتي درجات الحرارة غدا الإثنين، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.