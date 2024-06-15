«عمليات البحر الأحمر» ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس الحار في أول أيام العيد

أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في عيد الأضحى المبارك، كما حذرت غرفة عمليات المحافظة من القطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك.

طقس شديد الحرارة في البحر الأحمر

وأكدت غرفة عمليات المحافظة، في بيان، أن البحر الأحمر لا تزال تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيا، وذلك طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجه الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظل ذروة الموجة شديدة الحرارة، والتنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العيد، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

ونصحت مديرية الشؤون الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأشار الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى رفع درجة الاستعداد في الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات، وتوافر المستلزمات والأدوية وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.