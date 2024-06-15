«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم في القاهرة.. ذروة الموجة شديدة الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت الموافق وقفة عرفات، هو ذروة الموجة الشديدة الحرارة، بداية من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال سيناء، إذ تسجل الحرارة 43 درجة في الظل على القاهرة الكبرى.

«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خاصة الصائمين، من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، المستمر حتى الغد الموافق أول أيام عيد الأضحى، إذ يسود طقس شديد الحرارة، لذا يفضل وضع أغطية على الرأس في حالة الخروج من المنزل، وعدم ركن السيارات في أماكن مكشوفة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 43 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 44 الصغرى 22.

بنها: العظمى 43 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 39 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 43 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 43 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 42 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 44 الصغرى 22.

السويس: العظمى 44 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 33 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 33 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 32 الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 36 الصغرى 18.