«قومي المرأة» يوقع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات مع «معلومات الوزراء»

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع أسامة الجوهري مساعد السيد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق آليات التحول الرقمي.

أوضحت مايا مرسي، في بيان أن التعاون يشمل تبادل الخبرات في مجالات عدة، منها الأبحاث والدراسات، كذلك الاستعانة بالبرامج والتطبيقات التي تساهم في تطبيق آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى كفاءة وفعالية العمل.

واختتمت بالإشارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على التعاون والشراكة مع المؤسسات والجهات، التي تسعى إلى تعزيز قدرات المرأة في كافة المجالات بما يحقق لها التمكين.