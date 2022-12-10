«القومي لحقوق الإنسان»: الإخوان اتبعوا سياسة قهر النساء.. و30 يونيو أظهرت قوة المرأة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية اتبعت خلال فترة حكمها سياسة قهر النساء وظلم المرأة، وظهر ذلك في تهميشهم تولي المرأة أي مناصب طيلة فترة حكمهم.

المرأة لم تحصل على أي حقوق طيلة حكم الإخوان

وأضافت خطاب، خلال كلمتها بصالون اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمه حزب حماة الوطن بمقر الأمانة المركزية في التجمع الخامس: «المرأة المصرية لم تنل أي حق من حقوقها المشروعة طيلة فترة حكم الإخوان، وذلك فضلا عن الاعتداءات المتكررة التي كانت تتعرض لها الفتيات في الشوارع من قبل عناصر الجماعة».

ثورة 30 يونيو أظهرت قوة المرأة

وتابعت رئيس القومي لحقوق الإنسان: «ثورة 30 يونيو أظهرت مدى قوة المرأة في المجتمع وقدرتها على تحمل المسؤولية؛ الأمر الذي لقي ترحابا كبيرا من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة وأصبح للمرأة تمثيلا نيابيا وقضائيا، فضلا عن توليها حقائب وزارية مهمة».

الزيادة السكانية أولى منتهكات حقوق الإنسان

وقالت خطاب، إن الزيادة السكانية أولى مسببات انتهاك حقوق الإنسان بأكملها، إذ أنها تؤثر بشكل سلبي على حياة الأسرة والمجتمع؛ لأنها تضيع منح الحقوق بشكل كامل لكجميع أفراد الأسرة صاحبة العدد الكبير، وذلك فضلا عن مسبباتها السلبية التي تعيق الدولة عن توفير مقومات الحياة الأساسية للمواطنين.

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الزيادة السكانية العشوائية وغير المنتظمة تسببت في وجود أسر مشردة لا تملك مقوماتها الحياتية التي تعينها على الحصول على فرصها في التعليم رغم توافر الإمكانيات.