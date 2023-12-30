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«القومي لحقوق الإنسان»: مصر من أول 10 دول تطبيقا لنموذج وحدات حماية المرأة

كتب:

مريم جاد
03:30 م | السبت 30 ديسمبر 2023
عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان

عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان

قالت الدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة لم ترد على مر الزمان إلا أخذ حقوقها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتشريع قوانين خاصة تعمل على مراعاتها وحمايتها، وتقديم الخدمات كافة لها.

وحدات حماية المرأة من العنف

وأضافت الدكتورة سميرة لوقا، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المذاع عبر شاشة «DMC»، أنه يوجد العديد من القوانين التي تغلظ وتجرم ختان الإناث والتحرش بها، والاعتداء عليها بالأشكال كافة، وتجعل المرأة تواجه أشكال التميز ضدها والتحرش.

وشددت على أن وجود وحدات لحماية المرأة من العنف خطوة مميزة في تاريخ مصر؛ إذ تعتبر مصر من أوائل 10 دول تطبق نموذج حماية المرأة من العنف، متابعة: «ونحن في صدد تجربة تلك الوحدات، التي ستعتبر من المبادرات التي تنتشر بقوة وبسرعة».

تغيير الوعي الاجتماعي لدى المواطنين

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب تغيير الوعي الاجتماعي لدى المواطنين، خاصة النساء، للتأكيد أنهن قادرات على تمكين أنفسهن وعائلاتهن، ومساعدة أزواجهن.

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بقلم مريم جاد