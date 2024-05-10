القومي لحقوق الإنسان يشارك في إطلاق دورة مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

شارك السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، بما يعزز دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها.

اهتمام المجلس بالدراما ورفع الوعي

أكد فهمي فايد على إيلاء المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب اهتمام كبير لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى حرص المهرجان على رفع الوعي بحقوق الإنسان، خاصة بقضايا المرأة المحلية والدولية، وتشجيع صناع المسرح على معالجة قضاياها وهمومها وتعزيز قيم قبول الآخر والسلام العالمي.

مبدعات تحت القصف

وأشار إلى عدم إغفال المهرجان تخصيص مسار تحت عنوان «مبدعات تحت القصف» لاستعراض التجارب المختلفة وكيف تبدع المرأة في المناطق الملتهبة بما يتضمن القضية الفلسطينية.

افتتح المؤتمر كل من عبير لطفي رئيسة مجلس أمناء المهرجان، ونخبة من عضوات مجلس الأمناء، والفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، حيث تم استعراض فعاليات المهرجان ودوره في تمكين المرأة ودعم حقوقها.

كما شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أوصت بالعمل على ضرورة إلاتاحة لذوي الإعاقة في جميع المسارح، وبتناول التحديات التي تواجه السيدات ذوات الإعاقة وأسرهن من خلال الفن.

جدير بالذكر أن المهرجان سيتم عقده خلال الفترة من 16 إلى 22 من الشهر الجاري.