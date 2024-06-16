شهدت تطورا غير مسبوق.. مراكز تدريب العمال «سواعد نهضة مصر»

شهدت منظومة التدريب فى مصر تطورا غير مسبوق خلال السنوات الـ10 الماضية، إيمانا من القيادة السياسية بأن الاستثمار فى الأيدى العاملة والكوادر البشرية ركن أساسى فى التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى، فمواكبة العامل للتطور السريع الذى يشهده سوق العمل، تُعد أمراً ضرورياً فى جميع المؤسسات، حيث تلعب دوراً حاسماً فى تطوير وتحسين الأداء وزيادة إنتاجيتهم، كما يساهم التدريب الجيد فى تعزيز مهارات ومعرفة العامل وتنمية قدراته الشخصية والمهنية.

تتضمن منظومة التدريب فى مصر عدداً من المراكز العمالية، وأخرى مهنية ثابتة ومتنقلة، تسعى جميعها إلى تحقيق المزيد من التنمية للعاملين فى مختلف القطاعات، عبر تدريبات متطورة، وتأهيل للعمل فى المصانع والشركات المختلفة، ولا سيما فى ظل التطور السريع فى مجال التدريب، وظهور تقنيات جديدة.

فى هذا الملف، تستعرض «الوطن» تطور منظومة التدريب فى مصر، والجهود المبذولة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن النقابات العمالية المختلفة، فى إنجاح منظومة التدريب العمالى، لمواكبة تطور سوق العمل، ودورها فى تحضير الشباب والعمال وتأهيلهم لسوق العمل، فى ظل عالم متغير يعج بالتطورات السريعة والملحوظة من تطور تكنولوجى هائل، واستحداث وظائف جديدة، تستدعى التدريب على مجالات عمل غير تقليدية.

وهو الأمر الذى بدأت مراكز التدريب تأخذه فى الاعتبار، من خلال الدورات التى يتلقاها العمال فى مختلف القطاعات، سواء العاملون بالغزل والنسيج، أو الصناعات الهندسية والغذائية والنقل البرى، وغيرها من الدورات والتدريبات التى يخضع لها عمال مصر.