5 التزامات أقرها القانون على المنشأة تجاه العمال.. تدريب وتعريف

ينظم قانون العمل علاقة الموظفين بجهة عملهم، وتنظيم أداء العمل بما يضمن لكل طرف حقوقه كاملة، وتعريفه بواجباته تجاه الآخر، ولذلك وضع القانون بعض الضوابط على كل منهما، وألزمهما بالتعامل وفقا لهذه الضوابط.

قانون العمل ألزم المنشأة بعدد من الاشتراطات

ولضمان حقوق العامل، وممارسته لمهام عمله على أكمل وجه، ودون حدوث أي ضرر له، ألزم قانون العمل المنشأة أو الشركة أو جهة العمل بعدد من الاشتراطات المهمة.

التزامات على المنشأة تجاه العامل

ونص قانون العمل في المادة رقم «217» من باب «السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، على بعض الاشتراطات التي تلتزم بها المنشأة وفروعها تجاه العامل، والتي جاءت على النحو التالي:

- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته.

- إلزام العامل باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها.

- توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعامل والعمل وتدريبه على استخدامها.

- لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.