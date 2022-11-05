تدريب العمال الجدد بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية على التعامل مع النوات

أكد المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة نظمت ورشة تدريب وتوجيه الملتحقين الجدد بأعمال ونشاطات الشركة من تشغيل وصيانة ومعالجة وسلامة وصحة مهنية وصرف صناعي، ‏كما جرى استعراض حقوق وواجبات العاملين وكيفية التعامل وقت الأزمات.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء موسم الشتاء ورفع كفاءة العاملين في شركة الصرف الصحي للتعامل مع النوات ورفع حالة الطوارئ.‏

تأهيل وتدريب العمال الجدد

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم، إلى أن تأهيل وتدريب العمال الجدد يساعدهم في التعرف على الشركة ودورها ويسهل من عملية اندماجهم مع زملائهم، ويزيد من قيم الانتماء وخدمة المواطنين.

رفع قدرات فرق عمل الصرف الصحي

وأكد أهمية الدورات التدريبية في دعم المهارات اللازمة لتوجيه فِرق العمل ورفع قدراتهم وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل لينعكس ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.