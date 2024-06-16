«مجمع عمال مصر»: تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.. وتوفير فرص جيدة

يوفر الاستثمار فى الأيدى العاملة وإيجاد كادر بشرى على أعلى مستوى لسوق العمل عمالة قادرة على مضاعفة الإنتاج وتقديم أعلى خدمة، وهذا يعتبر الهدف الأساسى لمجمع عمال مصر الذى يعمل على تقديم خدمات للمستثمرين وصناع العمل ورواد الأعمال، من خلال توفير عمالة مدربة على أعلى مستوى.

وقال هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر: «نسعى إلى توفير كادر بشرى مؤهل ومدرب للمنشآت الصناعية المختلفة، لأن الأهم هو الاستثمار فى الأيدى البشرية وتوفير عمالة على أعلى مستوى لسوق العمل، وهذا مرتبط بشكل أساسى بتقديم خدمات للمستثمرين وصناع العمل ورواد الأعمال من خلال توفير عمالة مدربة على أعلى مستوى، وتقديم خدمات للشباب الخريجين سواء مؤهلات عليا أو متوسطة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم وتأهيلهم لها، من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال ومعرفة احتياجاتهم من الأيدى العاملة، ثم توفيرها وتأهيلها وتدريبها لهم».

وأضاف: «تدريب وتأهيل العمالة فى مجمع عمال مصر يبدأ من الصفر حتى تأهيلهم للوظيفة الملائمة لكل منهم، بناء على احتياجات السوق والمصانع، وبالتالى هذا يوفر فرص عمل ويفتح طرقاً وآفاقاً أمام العمال أو الشباب، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات الأساسية للعمال خلال فترة التدريب، بداية من المرتبات خلال فترة التدريب، وتوفير سكن ملائم للمغتربين، والمواصلات والتأمينات، ومسئولية الإصابة أثناء العمل، كل ذلك يتم من خلال مجمع عمال مصر، بهدف توفير أكبر قدر من الراحة للشباب خلال فترة التدريب، وبالتالى يحصل العامل أو الشاب على أكبر قدر من الاستفادة».

وأكد «حسين» أن منظومة العمل فى «عمال مصر» تضم أكثر من 5 آلاف كادر على مستوى المنشآت الصناعية، وتضم أكبر تكتل صناعى بـ120 منشأة صناعية، ما بين الصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والصناعات المعدنية والصناعات الإلكترونية، ونوفر لأغلب هذه المنشآت العمالة المدربة اللازمة التى تحتاجها وفقاً لسوق العمل واحتياجات المصانع، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متنوعة ومختلفة، تتماشى مع مختلف احتياجات سوق العمل، وبالتالى يتوفر أمام الشاب أكثر من فرصة فى مختلف المجالات، وذلك يتم من خلال منظومة اقتصادية صناعية مصرية قوامها الشباب.